1,4 млн рублей выделены на ремонт Нижнетагильского торгово-экономического колледжа

В помещениях НТТЭК в Нижнем Тагиле будет проведен ремонт. Так, 399 тысяч рублей выделено на ремонт учебной аудитории, расположенной по адресу ул. Садовая, 22, а также 999 тысяч рублей выделено на ремонт учебной лаборатории, расположенной по адресу пр. Ленина, 2а.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен разобрать пол и перекрытия в аудитории, оштукатурить стены, ошпатлевать и загрунтовать стены, оклеить их обоями, установить подвесные потолки, заменить двери, демонтировать светильники, выключатели, розетки и плинтуса, установить новые. Также в помещении нужно заменить проводку, распределительные щиты, установить новые ПВХ окна.

В помещении лаборатории исполнитель должен разобрать пол и перекрытия, установить шумоизоляцию, разобрать облицовку стен, провести огрунтовку всех поверхностей, ошпатлевать стены, установить новые перегородки и двери, а также подвесные потолки. Помимо этого, в список обязательных работ входят замена вентиляции и системы водоснабжения, а также замена системы канализации.