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1,4 млн рублей выделены на ремонт Нижнетагильского торгово-экономического колледжа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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The interior of the 1508273 1920

1,4 млн рублей выделены на ремонт Нижнетагильского торгово-экономического колледжа

Сегодня, 14:00ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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