Тагильчане за год получили более 20 миллионов рублей выплат из материнского капитала

На данный момент выплату в размере 11,1 тысячи рублей получают 198 семей Нижнего Тагила и пригорода. После вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» количество получателей может возрасти. Так как выплата пособия будет определяться исходя не из полуторного, а двукратного прожиточного минимума. Выплаты будут производится до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Чтобы определить, имеет ли семья право на получение выплаты, необходимо сложить доход всех членов семьи за год и разделить на количество человек в семье, включая детей. Если полученная величина ниже 17,06 тысячи рублей, то семья, родившая второго ребенка, имеет право на пособие из материнского капитала.