В Нижнем Тагиле рассмотрели четыре вопроса по развитию предпринимательства

На заседании совета были затронуты вопросы прохождения взрослым населением города диспансеризации, проблемы размещения нестационарных объектов торговли, обсудили работу местного фонда поддержки предпринимателей и определили размер базовой ставки арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда.

Директор Нижнетагильского муниципального Фонда поддержки предпринимательства Сергей Федореев рассказал о перспективах перехода фонда из разряда микрокредитных организаций в гарантийные. Особое внимание уделили вопросу предоставления средств фонда на развитие бизнеса под залог имущества.

Был установлен размер базовой ставки арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда на будущий год. Увеличение составит 5%.

Касательно нестационарных объектов торговли: решено создать рабочую группу. Она должна в двухнедельный срок выступить с предложениями по внесению изменений в уже имеющийся проект касательно условий размещения объектов и по требованиям к их внешнему виду.