Деньги из федерального бюджета получит Екатеринбург на реконструкцию 3 улиц

Деньги пойдут на реконструкцию улиц Токарей, Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге, а также на постройку новой трамвайной линии в Академическом, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.
Работы выполняются в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Всего правительство РФ выделяет более 1 миллиарда рублей, которые достанутся Екатеринбургу и Уфе.
Напомним, в конце октября текущего года была открыта реконструированная набережная Городского пруда «Тагильская лагуна-2» в Нижнем Тагиле. На строительство было затрачено более 500 миллионов рублей, сейчас в городе проходит конкурс на новое название городской локации.