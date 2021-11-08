Деньги из федерального бюджета получит Екатеринбург на реконструкцию 3 улиц

Деньги из федерального бюджета получит Екатеринбург на реконструкцию 3 улиц
Деньги из федерального бюджета получит Екатеринбург на реконструкцию 3 улиц
Сегодня, 09:11ЭкономикаФото: 1МI
Средства изначально были предусмотрены на ближайшие два года, но Свердловская область получит их уже в ближайшее время из-за опережения графика работ. На эти средства реконструируют сразу 3 улицы в Екатеринбурге и не только.

Деньги пойдут на реконструкцию улиц Токарей, Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге, а также на постройку новой трамвайной линии в Академическом, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Работы выполняются в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Всего правительство РФ выделяет более 1 миллиарда рублей, которые достанутся Екатеринбургу и Уфе.

Напомним, в конце октября текущего года была открыта реконструированная набережная Городского пруда «Тагильская лагуна-2» в Нижнем Тагиле. На строительство было затрачено более 500 миллионов рублей, сейчас в городе проходит конкурс на новое название городской локации.

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Екатеринбург
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