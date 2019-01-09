348 тысяч рублей потратит МУП НТТС на проект переоснащения котельной «Зеленстроя»
Сегодня, 14:19ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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348 тысяч рублей выделило МУП НТТС в Нижнем Тагиле на проект переоснащения котельной «Зеленстроя».
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно аукционной документации, подрядчик должен разработать проект, по которому требуется разместить в помещении котельной по адресу Свердловское шоссе, 16 газовое оборудование. Проект должен состоять из двух этапов. Первый - монтаж оборудования котельной для обеспечения системы центрального отопления; второй - монтаж оборудования котельной для обеспечения системы горячего водоснабжения.
Прием заявок от участников открытых электронных торгов завершится 14 января 2019 года.
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