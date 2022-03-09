Торговые сети в Свердловской области ограничили продажу продуктов питания

Свердловчане жалуются на запреты в сетевых магазинах продовольствия. Один из таких примеров — торговые точки «Магнит». На одной из них, в поселке Уральский, ограничили продажу сырков, газированной воды и даже пельменей. И то же самое, по словам покупателей, произошло в Екатеринбурге 7 марта, где в одни руки тоже отпускали ограниченное количество товаров.
По словам продавцов, с полок сметают сахар, крупы, консервы. И это при том, что ритейлеры не раз заявляли о достаточном количестве продукции. Однако покупатели видят то, как растет курс евро и доллара. И, боясь дефолта, спешат побыстрее затариться.
Ажиотаж в магазинах продолжается больше недели. Причину этого в торговых сетях объясняют действиями неких спекулянтов, которые опустошают прилавки, скупая продукты первой необходимости, сообщает Е1.