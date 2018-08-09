Здание детсада в Верхнем Тагиле не сдано с 2015 года: возбуждено уголовное дело
В Верхнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, предусмотренных на строительство детского сада, а также по факту злоупотребления должностными полномочиями.
В апреле 2015 года между администрацией городского округа Верхний Тагил и ООО «Строймонтаж Урал-2000» был заключён муниципальный контракт. Согласно документу, на общую сумму более 159 млн рублей в городе должны были возвести детский сад «под ключ» на 270 мест. Финансирование происходило за счёт области и бюджета городского округа. Объект должны были возвести в ноябре 2015 года, однако до сих пор детсад не работает.
Прокурорская проверка выявила финансовые нарушения на сумму более 19 млн. рублей: в частности, выплата подрядчику стоимости невыполненных работ, скрытое авансирование, подмена работ иными. Несоответствие выполненных и указанных в актах работ составляет 3,5 млн рублей.
Глава ГО Верхний Тагил получил представление об устранении нарушений. Также он стал фигурантом уголовного дела по факту несоблюдения порядка изменения условий контракта. Кроме того, возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.