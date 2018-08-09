Здание детсада в Верхнем Тагиле не сдано с 2015 года: возбуждено уголовное дело

В апреле 2015 года между администрацией городского округа Верхний Тагил и ООО «Строймонтаж Урал-2000» был заключён муниципальный контракт. Согласно документу, на общую сумму более 159 млн рублей в городе должны были возвести детский сад «под ключ» на 270 мест. Финансирование происходило за счёт области и бюджета городского округа. Объект должны были возвести в ноябре 2015 года, однако до сих пор детсад не работает.