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Здание детсада в Верхнем Тагиле не сдано с 2015 года: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Здание детсада в Верхнем Тагиле не сдано с 2015 года: возбуждено уголовное дело

Сегодня, 07:30Экономика
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