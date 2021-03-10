Форма бизнес-плана инвестиционных проектов утверждена в Свердловской области

Форма бизнес-плана инвестиционных проектов утверждена в Свердловской области

Сегодня, 16:05ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Форму бизнес-плана для включения предпринимателей в реестр участников инвестиционных проектов Свердловской области подписала Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Согласно подписанному приказу, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, бизнес-план должен содержать семь пунктов, чтобы быть включенным в федеральный реестр.

Предпринимателю нужно будет указать общую информацию об организации (место расположения, электронные адреса, телефоны, количество сотрудников и так далее). Затем нужно описать инвестпроект (название, цели, место, объем вложений) и произведенные товары. Также необходимо предоставить план продвижения и производства продукции, финансовый план и иные сведения об инвестпроекте.

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