О сокращении фитнес-индустрией в России объемов рынка вдвое заявил эксперт

Так, Киселева отметила, что клубы не смогут приобретать новое оборудование, а техобслуживание уже имеющегося останется под вопросом, так как могут отсутствовать комплектующие и запчасти. В ближайшее время, по ее словам, возможно также расторжение лицензий на международные программы и программное обеспечение.