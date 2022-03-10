О сокращении фитнес-индустрией в России объемов рынка вдвое заявил эксперт

Она предполагает, что в следующие 6 месяцев объемы рынка снизятся на 40-50%. Из-за падения рубля затраты на расходные материалы, уборку, соблюдение санитарных норм и аренду вырастут на 30%. Еще одной проблемой, по ее словам, является производство оборудования за границей. На данный момент импортозамещение не превышает 15%, сообщают «Новые известия».
Так, Киселева отметила, что клубы не смогут приобретать новое оборудование, а техобслуживание уже имеющегося останется под вопросом, так как могут отсутствовать комплектующие и запчасти. В ближайшее время, по ее словам, возможно также расторжение лицензий на международные программы и программное обеспечение.
Глава АОФИ добавляет, что уже растет количество заявлений на проведенные ранее оплаты. В 2021 году больше половины фитнес-клубов уже понесли убытки.