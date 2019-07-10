Владислав Пинаев посетит стенды тагильских предприятий на «Иннопроме»
Сегодня, 09:54ЭкономикаФото: Официальный сайт "Иннопрома"
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев планирует 10 июля посетить «Иннопром», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэр намерен провести несколько деловых встреч на полях выставки, а также посетить стенды тагильских предприятий.
Напомним, 9 июля на «Иннопром» приезжал президент России Владимир Путин, также во время визита в Екатеринбург он провел встречу со студентами УрФУ.
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