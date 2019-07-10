Владислав Пинаев посетит стенды тагильских предприятий на «Иннопроме»

Мэр намерен провести несколько деловых встреч на полях выставки, а также посетить стенды тагильских предприятий.

Напомним, 9 июля на «Иннопром» приезжал президент России Владимир Путин, также во время визита в Екатеринбург он провел встречу со студентами УрФУ.