«Дочка» котельно-радиаторного завода в Нижнем Тагиле признала себя банкротом

ООО «НТКРЗ» является дочерней компанией НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», признанного банкротом в июне 2018 года. При этом доход «дочки» за 2017 год превысил доход материнской компании более чем в два раза — 1 млрд 625 млн рублей. В июле 2018-го Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области возбудила производство по делу о банкротстве ООО «НТКРЗ», но оно было приостановлено из-за параллельного судебного разбирательства сторон по задолженности. В марте Арбитражный суд Свердловской области возобновил дело.