«Дочка» котельно-радиаторного завода в Нижнем Тагиле признала себя банкротом
Сегодня, 11:51ЭкономикаФото: pixabay.com
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ООО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Согласно информации в СПАРК, предприятие усмотрело у себя признаки, соответствующие этой процедуре, а также недостаток имущества.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
ООО «НТКРЗ» является дочерней компанией НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», признанного банкротом в июне 2018 года. При этом доход «дочки» за 2017 год превысил доход материнской компании более чем в два раза — 1 млрд 625 млн рублей. В июле 2018-го Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области возбудила производство по делу о банкротстве ООО «НТКРЗ», но оно было приостановлено из-за параллельного судебного разбирательства сторон по задолженности. В марте Арбитражный суд Свердловской области возобновил дело.
НТКРЗ являлся одним из крупнейших чугонолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов.
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