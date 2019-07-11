Сергей Катырин представил на «Иннопроме» интерактивный стенд ТПП

В презентации стенда принял участие президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Также присутствовали заместитель генерального директора «Экспоцентра» Николай Гусев и президент ТПП Урала Андрей Беседин.

Катырин сравнил систему ТПП с нейросетью. Она использует международные, федеральные и региональные связи, развивает связь российских коммерсантов с зарубежными и открывает для бизнеса экспертные ресурсы.

Каждый член палаты — это клеточка в этой сети. На сегодняшний день в России работают 180 палат, они не существуют, они работают, подчеркнул глава ТПП.

На интерактивной карте можно выбрать любой уголок России и посмотреть, какие проекты в конкретном регионе реализует ТПП, сколько в ней состоит участников. В число участников стенда ТПП вошли высокотехнологичные компании, помогающие бизнесу, открывая возможности по цифровизации производственных процессов, обработке больших объемов информации и созданию электронных площадок для поставщиков.

Видео Видео: РБК+

Как отметил Катырин, в настоящий момент протекает работа над так называемой «административной гильотиной». По его мнению, важно убрать излишние требования. Говоря о промышленности, сделать все, чтобы сохранить систему стандартизации, которая существует в СНГ.

На стенде была продемонстрирована взаимосвязь всех филиалов ТПП: в Перми, Севастополе, Хабаровске и других городах. Также Андрей Беседин вручил членские билеты 27 компаниям, примкнувшим у Уральской ТПП. Были вручены награды девяти победителям регионального этапа премии «Золотой Меркурий».