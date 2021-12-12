На 85% подорожала капуста за год в Свердловской области

Наибольший рост цен зафиксирован на овощи. Стоимость килограмма капусты составила в среднем по области 39 рублей (+85%). Помимо капусты, на 59% подорожал картофель (до 41,7 рубля), морковь поднялась в цене на 38% (до 43,5 рубля).
Килограмм курицы в среднем в ноябре можно было купить за 185 рублей (+32%), а десяток яиц покупателям обходился в 81 рубль (+24%). Говядина, свинина и баранина прибавили в цене от 8 до 14%, подорожали молоко и молочные продукты.
Из списка социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подешевели лишь яблоки на 13% и пшено на 4%.
Напомним, за неделю с 30 ноября по 6 декабря в Свердловской области резко подорожали макаронные изделия и гречневая крупа. Также поднялась цена на молоко.