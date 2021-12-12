На 85% подорожала капуста за год в Свердловской области

На 85% подорожала капуста за год в Свердловской области
На 85% подорожала капуста за год в Свердловской области
Сегодня, 15:16ЭкономикаФото: 1MI
На 85% подорожала в регионе капуста с ноября 2020 по ноябрь 2021 года, данные опубликовал Свердловскстат.

Наибольший рост цен зафиксирован на овощи. Стоимость килограмма капусты составила в среднем по области 39 рублей (+85%). Помимо капусты, на 59% подорожал картофель (до 41,7 рубля), морковь поднялась в цене на 38% (до 43,5 рубля).

Килограмм курицы в среднем в ноябре можно было купить за 185 рублей (+32%), а десяток яиц покупателям обходился в 81 рубль (+24%). Говядина, свинина и баранина прибавили в цене от 8 до 14%, подорожали молоко и молочные продукты.

Из списка социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подешевели лишь яблоки на 13% и пшено на 4%.

Напомним, за неделю с 30 ноября по 6 декабря в Свердловской области резко подорожали макаронные изделия и гречневая крупа. Также поднялась цена на молоко.

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