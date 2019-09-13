На Урале один из крупнейших кредитных потребительских кооперативов признан банкротом

Процедура конкурсного производства введена до марта следующего года. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, до этого слушание прошло в апелляционной и в кассационной инстанциях. Вкладчиками кооператива являются более 30 тысяч россиян.

Филиалы кредитного кооператива «Первый» есть в 30 городах Среднего Урала, а также в Челябинске, ХМАО, Пермском крае и в Краснодарском крае. 4 апреля этого года суд по заявлению Центробанка РФ ввел процедуру наблюдения, активы организации оцениваются в 791,6 миллиона рублей, а размер долговых обязательств — 958,9 миллиона рублей.