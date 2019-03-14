Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на строительство детского сада за 131 млн рублей
Сегодня, 14:26ЭкономикаФото: pixabay.com
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Администрация Нижнего разместила информацию по поиску подрядчика на строительство детского сада на 170 мест на Муринских прудах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно техзаданию, в детском саду будет 8 групп, изолированных друг от друга. Среди них - две ясельные группы. Помимо этого, в проекте предусмотрены спортивные и гимнастические залы, хозяйственно-бытовые помещения, детские площадки с малыми архитектурными формами.
Начальная стоимость контракта - 131 млн рублей.
Подрядчик будет определен путем электронного аукциона на сайте госзакупок 4 апреля 2019 года. В эксплуатацию объект должен быть сдан до 2020 года.
Напомним, что в Нижнем Тагиле ранее прошел согласование проект детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный.
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