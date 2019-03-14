Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на строительство детского сада за 131 млн рублей

Согласно техзаданию, в детском саду будет 8 групп, изолированных друг от друга. Среди них - две ясельные группы. Помимо этого, в проекте предусмотрены спортивные и гимнастические залы, хозяйственно-бытовые помещения, детские площадки с малыми архитектурными формами.

Начальная стоимость контракта - 131 млн рублей.

Подрядчик будет определен путем электронного аукциона на сайте госзакупок 4 апреля 2019 года. В эксплуатацию объект должен быть сдан до 2020 года.