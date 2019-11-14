Мэрия Нижнего Тагила планирует продать 22 муниципальных объекта в 2020 году
Сегодня, 19:22ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Администрация Нижнего Тагила планирует продать 22 муниципальных объекта в 2020 году и выручить за объекты от 17 до 20 млн рублей. Об этом говорится в отчете Счётной палаты города.
Сюжеты: Нижний Тагил
14 ноября на думской комиссии по муниципальной собственности состоялось обсуждение вопроса реализации пяти нежилых зданий и 17 помещений. Для подготовки объектов к приватизации в проекте бюджета предусмотрены средства.
В прогнозный план приватизации муниципального имущества включены нежилые помещения и гараж. В их числе Треуховский дом на улице Кирова, 21. Здание является объектом культурного наследия.
Счетная палата предубедила о рисках невыполнения прогнозного плана из-за того, что Треуховский дом и часть здания в селе Сулём могут оказаться не востребованными со стороны покупателей.
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