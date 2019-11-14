Мэрия Нижнего Тагила планирует продать 22 муниципальных объекта в 2020 году

14 ноября на думской комиссии по муниципальной собственности состоялось обсуждение вопроса реализации пяти нежилых зданий и 17 помещений. Для подготовки объектов к приватизации в проекте бюджета предусмотрены средства.

В прогнозный план приватизации муниципального имущества включены нежилые помещения и гараж. В их числе Треуховский дом на улице Кирова, 21. Здание является объектом культурного наследия.