Неустойку по судебным расходам отказывается оплачивать тагильскому УВЗ Минобороны РФ

Ранее суды нижестоящих инстанций обязали Министерство обороны компенсировать тагильскому предприятию судебные расходы за неустойку по гособоронзаказу. Контракт на 776,1 миллион рублей был заключен на капремонт и модернизацию БМП-1.
За срыв сроков ведомство подало иск к УВЗ на 180,6 миллиона рублей и получило встречный иск в сумме 141,7 миллиона рублей. В результате с «Уралвагонзавода» было взыскано 12,6 миллиона рублей неустойки, а судебные расходы обязали оплатить Минобороны РФ, пишет «Правда УрФО».
Напомним, АО НПК «Уралвагонзавод» пытается взыскать с «Русского Народного Банка» 63,9 миллиона рублей неустойки. Третьим лицом в процессе является компания «Уралстроймонтаж».