Тагильские депутаты попросят УВЗ оплатить ремонт дворца на ул. Коминтерна

7 декабря в Нижнетагильской городской думе рассмотрели несколько направлений проекта бюджета Нижнего Тагила на 2022 год. В ходе мероприятия депутаты обратились к начальнику Управления образования Татьяне Удинцевой. С их слов, жители Вагонки жалуются на неудовлетворительное состояние Дзержинского дворца детского и юношеского творчества.
Мы сделали проектно-сметную документацию по ремонту кровли и фасада. То есть все суммы уже обозначены. Но, к сожалению, источника финансирования из средств местного бюджета нет, ответила Татьяна Удинцева.
Депутаты отметили, что ремонт дворцу необходим в ближайшее время, так как куски штукатурки с фасада здания, со слов родителей, осыпаются на головы воспитанников.
Учитывая то, что жалобы есть, предлагается следующий проект решения. Поручить председателю Нижнетагильской городской думы Вадиму Раудштейну обратиться к генеральному директору концерна УВЗ Александру Потапову с предложением рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи на проведение ремонтных работ в Дзержинском дворе детского и юношеского творчества, сказал председатель постоянной комиссии по соцполитике Руслан Юсупов.
С его слов, здание по ул. Коминтерна, 41 работает с 1961 года. За этот период капитальный ремонт ни разу не проводился. ДДДЮТ является единственным в Дзержинском районе многопрофильным учреждением дополнительного образования, которое реализует 107 доппрограмм для более 3 тысяч детей от 5 до 17 лет.