Тагильские депутаты попросят УВЗ оплатить ремонт дворца на ул. Коминтерна

С его слов, здание по ул. Коминтерна, 41 работает с 1961 года. За этот период капитальный ремонт ни разу не проводился. ДДДЮТ является единственным в Дзержинском районе многопрофильным учреждением дополнительного образования, которое реализует 107 доппрограмм для более 3 тысяч детей от 5 до 17 лет.