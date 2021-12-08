Тагильские депутаты попросят УВЗ оплатить ремонт дворца на ул. Коминтерна

Тагильские депутаты попросят УВЗ оплатить ремонт дворца на ул. Коминтерна
Тагильские депутаты попросят УВЗ оплатить ремонт дворца на ул. Коминтерна
Сегодня, 10:12ОбществоУльяна СавинаФото: Яндекс.Карты
Председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн обратиться к гендиректору НПК «Уралвагонзавод» Александру Потапову с предложением профинансировать ремонт Дзержинского дворца детского и юношеского творчества на ул. Коминтерна, 41.

7 декабря в Нижнетагильской городской думе рассмотрели несколько направлений проекта бюджета Нижнего Тагила на 2022 год. В ходе мероприятия депутаты обратились к начальнику Управления образования Татьяне Удинцевой. С их слов, жители Вагонки жалуются на неудовлетворительное состояние Дзержинского дворца детского и юношеского творчества.

Мы сделали проектно-сметную документацию по ремонту кровли и фасада. То есть все суммы уже обозначены. Но, к сожалению, источника финансирования из средств местного бюджета нет, ответила Татьяна Удинцева.

Депутаты отметили, что ремонт дворцу необходим в ближайшее время, так как куски штукатурки с фасада здания, со слов родителей, осыпаются на головы воспитанников.

Учитывая то, что жалобы есть, предлагается следующий проект решения. Поручить председателю Нижнетагильской городской думы Вадиму Раудштейну обратиться к генеральному директору концерна УВЗ Александру Потапову с предложением рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи на проведение ремонтных работ в Дзержинском дворе детского и юношеского творчества, сказал председатель постоянной комиссии по соцполитике Руслан Юсупов.

С его слов, здание по ул. Коминтерна, 41 работает с 1961 года. За этот период капитальный ремонт ни разу не проводился. ДДДЮТ является единственным в Дзержинском районе многопрофильным учреждением дополнительного образования, которое реализует 107 доппрограмм для более 3 тысяч детей от 5 до 17 лет.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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