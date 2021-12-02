Рабочих УВЗ в Нижнем Тагиле лишили премии после гибели штамповщика

После гибели кузнеца-штамповщика на УВЗ в Нижнем Тагиле несколько рабочих были лишены премии. Такое решение было принято по итогам проверки после инцидента.

Происшествие случилось 28 августа 2021 года. Мужчина проходил на предприятии стажировку и обучался безопасным приемам выполнения работ. Вместе с ним работали еще двое человек, которые должны были поменять штампы на паровоздушном штамповочном молоте. Во время установки штампа произошел перекос. Его рабочие попробовали убрать при помощи лома. В какой-то момент погибший подошел к лому, взялся за него и встал на педаль молота. После этого лом ударил его по голове. Рабочий упал и получил несовместимую с жизнью травму, пишет Е1 со ссылкой на осведомленный источник. После происшествия на «Уралвагонзаводе» было проведено расследование, которое выявило, что рабочий погиб из-за использования молота без защитного кожуха педали. Однако он по документации предусмотрен. Кроме того, не был выключен вентиль подачи пара, а самого стажера нельзя было просить выполнять такие задания. За происшествие на заводе были наказаны четыре человека — старший мастер кузнечного цеха, кузнец-штамповщик, работавший в одной бригаде со стажером, сменный мастер и начальник кузнечного цеха. Они были лишены 50% премии за октябрь. Напомним, монтажник получил перелом свода черепа и впал в кому. Происшествие также случилось на УВЗ в Нижнем Тагиле в конце октября. В начале ноября пострадавший скончался в больнице. Умер получивший на УВЗ «загадочную» травму тагильчанин

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