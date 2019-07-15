Первое собрание кредиторов банкротящейся СК «Тагил» признано несостоявшимся

Предполагалось, что Шполянская расскажет участникам собрания о процедуре наблюдения и порядке образования комитета кредиторов. Судебное заседание дела о банкротстве СК «Тагил» назначено на 24 июля, но окончательное решение может быть принято только после рассмотрения требований всех кредиторов.

Напомним, СК «Тагил» основана в 2004 году. Она в частности занималась застройкой «Солнечной долины» и жилого комплекса «Октябрьский». В 2017 году её убытки составили более 83 миллионов рублей. По данным ЕГРЮЛ, более 90% СК «Тагил» через ООО «Мирдад» принадлежит генеральному директору Василию Шахтарину, который со стоимостью активов 917 миллионов рублей занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru. В марте Арбитражного суда Свердловской области признал СК «Тагил» банкротом.