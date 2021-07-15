ЛЭП в селе Покровское под Тагилом за 5 млн отремонтирует тагильская компания

Организация зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2016 году, директором является Константин Благинин. «Горсвет-НТ» был поставщиком в 12 госконтрактах на сумму 19,1 миллиона рублей для АО «Облкоммунэнерго», МУП «Тагилдорстрой», ФКУ ИК-53 ГУФСИН и других заказчиков.