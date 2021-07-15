ЛЭП в селе Покровское под Тагилом за 5 млн отремонтирует тагильская компания

Всего на аукцион поступило две заявки. Компания «Горсвет-НТ» снизила изначальную сумму контракта на 26 тысяч рублей и стала победителем.
«Горсвет-НТ» занимается монтажом наружного освещения, проектированием, согласованием, получением необходимых разрешений. Также специалисты устанавливают, налаживают и запускают осветительную технику в эксплуатацию.
Организация зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2016 году, директором является Константин Благинин. «Горсвет-НТ» был поставщиком в 12 госконтрактах на сумму 19,1 миллиона рублей для АО «Облкоммунэнерго», МУП «Тагилдорстрой», ФКУ ИК-53 ГУФСИН и других заказчиков.
Все работы необходимо закончить в течение 120 календарных дней с момента подписания контракта. Подрядчик должен провести подготовительные мероприятия, а затем реконструировать ВЛ-0,4кВ от ТП-2971 с переводом нагрузки на ТП-2973 и выполнить пуско-наладочные работы.
Напомним, в 2020 году 74 миллиона рублей было выделено на реконструкцию ЛЭП в Нижнем Тагиле. Специалисты обновили 1,3 километра воздушной линии электропередач и реконструировали шесть трансформаторных подстанций на Вагонке.