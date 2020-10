В мэрии Нижнего Тагила рассказали об исполнении бюджета во время пандемии COVID-19

В мэрии Нижнего Тагила рассказали, что прогноз потерь бюджета города из-за пандемии COVID-19 улучшился. Такое заявление сделал вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов во время думской комиссии, пишет ИА «Все Новости».

Специалисты мэрии каждый месяц составляют расчеты по исполнению бюджета, 1 июля ими выдвигался прогноз, по которому ожидалось, что около 300 миллионов рублей не поступят в казну города. По словам вице-мэра, по состоянию на 1 октября прогноз неисполнения бюджета насчитывает 155 миллионов рублей, поскольку в работу включились точки общественного питания, предприятия торговли и другие организации. Цифра снизилась еще на 59 миллионов рублей, поэтому на данный момент прогноз неисполнения составляет примерно 90 миллионов рублей. Динамика по доходам августа-сентября показывает, что у нас прогноз идет на уменьшение, потому что провальные май, июнь, июль нам существенно внесли дисбаланс. Надеюсь, что у нас будет еще корректировка, направленная на то, чтобы изменить доходную часть бюджета, подчеркнул Бурдилов. Между тем, думе нужно утвердить корректировку за октябрь, меняющую доходную часть бюджета города. На 212,6 миллионов рублей увеличиваются межбюджетные трансферты из региональной казны, из которых 79 миллионов рублей выделены на обеспечение государственных гарантий на получение образования, 80 миллионов рублей — субсидия на бесплатное горячее питание в школах, 51 миллион рублей — дополнительные выплаты за классное руководство, 21 миллион рублей — на дошкольную образовательную деятельность, 42 миллиона рублей — на дезинфекцию. Также на 23 миллиона рублей понижаются налоговые и неналоговые доходы казны. Учитывая все корректировки, доходы бюджета Нижнего Тагила на 2020 год будут составлять 15 миллиардов 688 миллионов рублей. 66% средств — начисления из казны Свердловской области. Прогноз на расходы: 15 миллиардов 689 миллионов рублей, дефицит — свыше 312 тысяч рублей. Напомним, в июле стало известно, что Нижнетагильская городская дума готовится рассмотреть корректировку муниципального бюджета в связи со снижением планового показателя по уровню доходов казны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Бюджет Нижнего Тагила ждет корректировка из-за падения доходов во время пандемии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter