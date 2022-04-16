За 133 тысячи рублей Porsche Cayenne продаётся в Екатеринбурге

За 133 тысячи рублей Porsche Cayenne продаётся в Екатеринбурге
За 133 тысячи рублей Porsche Cayenne продаётся в Екатеринбурге
Сегодня, 16:51ЭкономикаФото: 1МI
Элитный автомобиль Porsche Cayenne был выставлен на торги ТУ Росимущества Свердловской области за 133 тысячи рублей.

Причина низкой стоимости автомобиля кроется в том, что Porshe не растаможен и у него нет ключей. Помимо прочего возможно наличие скрытых дефектов.

Владельцем автомобиля являлся иностранный предприниматель Луиджи Беллуччи. Вероятно, компания, совладельцем которой являлся Беллучи, прогорела, а иномарку у предпринимателя могли конфисковать за задолженности, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Щорса,7 продаётся завод радиоаппаратуры за 238,6 миллиона рублей. В 2020 году завод был признан банкротом, так как его сумма его долгов превысила 740 миллионов рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьавтомобильаукционторгиросимуществоPorscheЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы