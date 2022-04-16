За 133 тысячи рублей Porsche Cayenne продаётся в Екатеринбурге

Причина низкой стоимости автомобиля кроется в том, что Porshe не растаможен и у него нет ключей. Помимо прочего возможно наличие скрытых дефектов.
Владельцем автомобиля являлся иностранный предприниматель Луиджи Беллуччи. Вероятно, компания, совладельцем которой являлся Беллучи, прогорела, а иномарку у предпринимателя могли конфисковать за задолженности, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге на улице Щорса,7 продаётся завод радиоаппаратуры за 238,6 миллиона рублей. В 2020 году завод был признан банкротом, так как его сумма его долгов превысила 740 миллионов рублей.