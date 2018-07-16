Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей

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С начала 2018 года государственный долг Свердловской области снижался. Но в июне специалисты отметили, что он вырос на 7 млрд рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно данным, опубликованным в «Областной газете», государственный долг Свердловской области в июне 2018 года вырос на 7 млрд рублей. Рост был продемонстрирован только в этом месяце, с начала года величина долга снижалась.
Как сообщает ЕТВ, на данный момент сумма государственного долга Свердловской области составляет 57,28 млрд рублей.
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