РИА «Новости»: россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

По этому показателю жители России занимают 31 место среди 40 других европейских государств. Показатель был рассчитан по итогам прошлого года. Больше всего на продукты питания тратят в Украине (50%), Казахстане (47,6%), Молдавии (43,8%). Меньше всего тратят в Нидерландах и Великобритании (10,6%), а также в Люксембурге (8,4%).