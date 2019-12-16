РИА «Новости»: россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Сегодня, 10:43ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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По данным исследования РИА «Новости», россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета.
По этому показателю жители России занимают 31 место среди 40 других европейских государств. Показатель был рассчитан по итогам прошлого года. Больше всего на продукты питания тратят в Украине (50%), Казахстане (47,6%), Молдавии (43,8%). Меньше всего тратят в Нидерландах и Великобритании (10,6%), а также в Люксембурге (8,4%).
Касательно расходов на алкоголь и табак, Россия оказалась на 25 месте. Больше всего на алкогольные напитки и табачную продукцию тратят в Румынии и Болгарии. На кафе и рестораны больше всего тратятся в Швейцарии (11%), Греции (10,8%) и Испании (9,9%). В России на общепит тратят 3,5%.
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