УФАС зафиксировала снижение цен на бензин в Свердловской области

В УФАС прокомментировали это следующим образом:

В стоимости литра бензина или дизельного топлива, которые мы приобретаем, 76% - это налоги и акцизы, которые платит нефтегазовая компания. Исходя из того, что правительство приняло решение не повышать акцизы с 1 июля, сейчас стоимость бензина немножко снизилась, цены стабилизировались.

По данным антимонопольной службы, на минувшей неделе стоимость автомобильного топлива на АЗС не изменилась. Аи-92 стоит 40,29 рубля за литр, Аи-95 – 43,11 рубля, дизельное топливо – 43,98 рубля за литр.

К концу июля средняя розничная цена на Аи-92 увеличилась на 10% в сравнении с показателями начала года. Аи-95 подорожал на 9,5%, а 9,3% – до 44,45 рубля за литр.