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УФАС зафиксировала снижение цен на бензин в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УФАС зафиксировала снижение цен на бензин в Свердловской области

Сегодня, 08:00Экономика
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