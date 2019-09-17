Нижний Тагил представил бюджетные заявки в региональном правительстве
Сегодня, 19:41ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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16 сентября Нижний Тагил представил на согласительной комиссии в правительстве Свердловской области бюджетные заявки, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Защита бюджетных заявок – это первая ступень работы над бюджетом города. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По словам главы города, особое внимание было уделено содержанию города. В частности, был запрошен 151 млн рублей на ночное освещение. Также на согласительной комиссии по бюджету осуждались вопросы антитеррористической и пожарной безопасности, состояние учебных заведений и садиков.
В принципе, все заявки были обоснованы, подтверждены документами и проектно-сметной документацией. Это не просто наши некие «хотелки». Да, запросы большие, но все видят, как развивается город. Не хотелось бы останавливаться, сказал мэр.
Теперь необходимо дождаться выводов, которые сделает комиссии по представленным заявкам.
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