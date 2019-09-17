Нижний Тагил представил бюджетные заявки в региональном правительстве

Защита бюджетных заявок – это первая ступень работы над бюджетом города. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По словам главы города, особое внимание было уделено содержанию города. В частности, был запрошен 151 млн рублей на ночное освещение. Также на согласительной комиссии по бюджету осуждались вопросы антитеррористической и пожарной безопасности, состояние учебных заведений и садиков.

В принципе, все заявки были обоснованы, подтверждены документами и проектно-сметной документацией. Это не просто наши некие «хотелки». Да, запросы большие, но все видят, как развивается город. Не хотелось бы останавливаться, сказал мэр.