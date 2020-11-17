Свердловские депутаты в первом чтении приняли проект закона о бюджете региона

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, на социальную сферу потратят более 66% от этой суммы, а именно 200,5 млрд рублей. На социальную политику предусмотрели 81,2 млрд рублей, а на образование — 77,2 млрд. Часть денег будет направлена на строительство и реконструкцию 11 школ в регионе. На здравоохранение потратят 26,2 млрд рублей.