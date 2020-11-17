Свердловские депутаты в первом чтении приняли проект закона о бюджете региона

Свердловские депутаты в первом чтении приняли проект закона о бюджете региона

Сегодня, 17:24ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли в первом чтении проект закона о бюджете на 2021 год, сообщает «Областная газета».

На следующий год доходы установлены в размере 259,1 миллиардов рублей, расходы — 299,7 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета составит 40,6 миллиардов рублей.

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, на социальную сферу потратят более 66% от этой суммы, а именно 200,5 млрд рублей. На социальную политику предусмотрели 81,2 млрд рублей, а на образование — 77,2 млрд. Часть денег будет направлена на строительство и реконструкцию 11 школ в регионе. На здравоохранение потратят 26,2 млрд рублей.

Напомним, 29 октября в первом чтении был принят проект бюджета РФ на 2021 год.

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