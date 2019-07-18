Куйвашев предложил выделять землю для туристических кластеров без торгов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в ЗакСо региона предложение об изменении списка объектов, для расширения которых область сможет выделять землю без торгов, пишет интернет-издание Znak.
В настоящий момент получить участок без торгов можно в случае, если объем вложений составляет не менее 400 миллионов рублей в столице Урала и не менее 200 миллионов рублей в муниципалитетах. Для сельских территорий минимальная сумма вложений составляет 20 миллионов рублей. Речь идет об участках для объектов здравоохранения, культуры, спорта, образования и соцобслуживания. Куйвашев предлагает добавить к перечню объекты «туристской индустрии».
Правительство полагает, что нововведение создаст условия для строительства объектов в туристско-рекреационных кластерах. На текущий момент в регионе только один такой кластер — ГЛК «Гора Белая» под Нижним Тагилом.
Ранее сообщалось, что на «Иннопроме» заключено соглашение по созданию комфортных условий для резидентов горы Белой.