Куйвашев предложил выделять землю для туристических кластеров без торгов

В настоящий момент получить участок без торгов можно в случае, если объем вложений составляет не менее 400 миллионов рублей в столице Урала и не менее 200 миллионов рублей в муниципалитетах. Для сельских территорий минимальная сумма вложений составляет 20 миллионов рублей. Речь идет об участках для объектов здравоохранения, культуры, спорта, образования и соцобслуживания. Куйвашев предлагает добавить к перечню объекты «туристской индустрии».