Тагильские чиновники попросили область помочь в покупке детсада у завода-банкрота

Напомним, объявление о продаже детского сада № 171 было опубликовано в мае, с начальной ценой в 18,3 миллиона рублей. Однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Как пояснил TagilCity.ru Вячеслав Горячкин, бюджет Нижнего Тагила не предусматривает средств на приобретение этого учреждения, однако город заинтересован в его сохранении.

Мы, конечно, хотим сохранить детский сад, но денег на его покупку нет. Поэтому мы обратились в правительство Свердловской области, чтобы они выделили необходимую сумму. Надеемся, что область поможет, сказал Горячкин.

Детский сад расположен на улице Энтузиастов и пока продолжает работать. Ранее арбитражный управляющий НТКРЗ также опубликовал отчёт об оценке движимого имущества в этом учебном учреждении: ковры, конспекты, куклы, праздничные сценарии, инвентарь, мебель, канцтовары, посуду и прочее. Итого сумма составила 275,6 тысяч рублей.