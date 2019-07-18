Тагильские чиновники попросили область помочь в покупке детсада у завода-банкрота
Мэрия Нижнего Тагила обратилась в свердловское правительство с просьбой о помощи в прибретение детского сада, принадлежащего обанкротившемуся в 2018 году котельно-радиаторному заводу, сообщил замглавы города Вячеслав Горячкин.
Напомним, объявление о продаже детского сада № 171 было опубликовано в мае, с начальной ценой в 18,3 миллиона рублей. Однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Как пояснил TagilCity.ru Вячеслав Горячкин, бюджет Нижнего Тагила не предусматривает средств на приобретение этого учреждения, однако город заинтересован в его сохранении.
Мы, конечно, хотим сохранить детский сад, но денег на его покупку нет. Поэтому мы обратились в правительство Свердловской области, чтобы они выделили необходимую сумму. Надеемся, что область поможет, сказал Горячкин.
Детский сад расположен на улице Энтузиастов и пока продолжает работать. Ранее арбитражный управляющий НТКРЗ также опубликовал отчёт об оценке движимого имущества в этом учебном учреждении: ковры, конспекты, куклы, праздничные сценарии, инвентарь, мебель, канцтовары, посуду и прочее. Итого сумма составила 275,6 тысяч рублей.
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод являлся одним из крупнейших чугонолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. Однако в 2018 году оно было признан банкротом. В июле 2019-го банкротом признала себя также «дочка» завода — ООО «НТКРЗ».