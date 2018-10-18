Заказчик не оплатит нелегальные работы по сносу долгостроя в Нижнем Тагиле

Ранее стало известно, что разбор сооружений пансионата-долгостроя на улице Максарева начался неизвестными еще до определения подрядчика. Жители близлежащих домов обратили внимание, что из-за забора периодически выезжают гружёные машины. Внешний вид объектов на площадке существенно изменился за прошедший год: от сооружений остались только перекрытия.

Замороженный объект строительства стоит на балансе ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области». Редакция TagilCity.ru запросила в ГКУ УКС информацию о планируемых мероприятиях с учетом уже ведущихся работ. Редакции ответили, что учреждение исключает возможность приемки и оплаты работ, если они фактически не были выполнены подрядной организацией.

В настоящее время Учреждением осуществляются процедуры по заключению государственного контракта с лицом, признанным победителем электронного аукциона. По условиям заключаемого контракта Учреждение обязано осуществить приемку и оплату фактически выполненных подрядной организацией работ, соответственно, исключается возможность приемки и оплаты работ, предусмотренных государственным контрактом, но фактически не выполненных подрядной организацией, пояснил заместитель начальника ГКУ СО «УКС Свердловской области» Юрий Иванов.

В УКС сообщили, что в случае, если информация о ранее демонтированных частях объекта до момента заключения контракта с подрядчиком подтвердится, то будут приняты и оплачены только работы подрядчика по факту.

Таким образом, в случае подтверждения информации о фактически демонтированных частях Объекта, размещенной на сайте TagilCity.ru, Учреждением в любом случае будут приняты и оплачены только те работы, которые будут в действительности выполнены подрядной организацией, ответил заместитель начальника ГКУ СО «УКС Свердловской области» Юрий Иванов.

Проектная документация, на основании которой подрядчику надлежит осуществить снос, была разработана в 2014 году. Тогда же, согласно документам на сайте госзакупок, был произведен осмотр объекта и была составлена смета.