Из-за неуплаты налогов ФНС заблокировала счета тагильского ВГОКа

В настоящее время в отношении ВГОКа возбуждены 334 производств, общая сумма задолженности предприятия составляет более миллиарда рублей.
Ранее, иск о банкротстве предприятия подал отечественный производитель взрывчатых веществ НПП «Русперфоратор». Сумма претензий не известна.
С 2018 года на старейшем российском производителе железорудного сырья проводится процедура банкротства. ВГОК должен по исполнительным производства, за поставки электроэнергии (приставы пытаются взыскать с компании порядка 9 миллионов долларов США, которые, как предполагается, спрятаны в офшоре).
Планируется, что процедура банкротства завершиться не позднее 27 января 2022 года.
Напомним, финансовые проблемы на ВГОКе начались несколько лет назад. На предприятие периодически подаются десятки и сотни судебных исков.