Деньги на снос трущоб досрочно получит Свердловская область

19 февраля состоялась двухсторонняя встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщили в департаменте информационной политики правительства региона.
Могу сказать, что мы можем передвинуть лимиты 2022, 2023 года. Что касается 2024 года, они у нас появятся только в конце этого года. На это можете рассчитывать, если реально войдете в стройку, реально будете строить, лимиты передвинем,рассказал Марат Хуснулин.
Также глава Свердловской области Евгений Куйвашев затронул на встрече тему приаэродромной зоны рядом с Кольцово и реконструкции ЕКАДа.
Напомним, Свердловская область получит дополнительные 9,5 миллиарда рублей на строительство ЕКАДа. Это позволит ускорить работы, а также завершить их раньше срока.