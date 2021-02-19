Деньги на снос трущоб досрочно получит Свердловская область

Деньги на снос трущоб досрочно получит Свердловская область

Сегодня, 19:53ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Деньги на снос ветхого жилья Свердловская область получит раньше, чем было запланировано. Это позволит расселить из трущоб региона более двух тысяч человек.

19 февраля состоялась двухсторонняя встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщили в департаменте информационной политики правительства региона.

Могу сказать, что мы можем передвинуть лимиты 2022, 2023 года. Что касается 2024 года, они у нас появятся только в конце этого года. На это можете рассчитывать, если реально войдете в стройку, реально будете строить, лимиты передвинем,рассказал Марат Хуснулин.

Также глава Свердловской области Евгений Куйвашев затронул на встрече тему приаэродромной зоны рядом с Кольцово и реконструкции ЕКАДа.

Напомним, Свердловская область получит дополнительные 9,5 миллиарда рублей на строительство ЕКАДа. Это позволит ускорить работы, а также завершить их раньше срока.

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