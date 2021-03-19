Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%

Мера обусловлена тем, что темпы роста потребительских цен в первом квартале 2021 года превзошли прогноз Центробанка. Спрос восстановился и набрал устойчивость быстрее, чем ожидалось.
Скорое восстановление спроса и повышенное давление инфляции обуславливает необходимость возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Инфляция в январе составила 5,2%, в феврале 5,7% и возросла до 5,8% в марте, по данным ЦБ.
Отмечается, что Банк России допускает и дальнейшее повышения ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров пройдет 23 апреля.
Напомним, годовая инфляция в Свердловской области была оценена Свердловскстатом в размере 5,72%. Больше всего подорожали продукты — на 7,37% по сравнению с февралем 2020 года.