Публичные слушания по исполнению бюджета 2020 года пройдут в Нижнем Тагиле

Публичные слушания по исполнению бюджета 2020 года пройдут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:02ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Нижнего Тагила за 2020 год состоятся 7 апреля 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Мероприятие будет проводиться с 15.00 до 17.00 в помещении Общественно-политического центра, расположенного на проспекте Ленина, 31. На слушаниях, которые будут проходить в малом зале, будет необходимо соблюдать все противоэпидемиологические меры.

Прием предложений и рекомендаций участников публичных слушаний принимаются с 24 марта до 5 апреля 2021 года в здании администрации Нижнего Тагила на улице Пархоменко, 1а в кабинете № 313.

Руководителем рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия назначен замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
бюджетадминистрация Нижнего Тагилаобщественные слушанияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы