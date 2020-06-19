Акционеры «ВСМПО-АВИСМА» опровергли информацию о приостановке работ на предприятии
Сегодня, 22:46ЭкономикаФото: Официальный сайт ВСМПО-Ависма
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Акционеры «ВСМПО-АВИСМА» опровергли слова исполняющего обязанности гендиректора Максима Кузюка о возможной приостановке работ на предприятии, пишет РБК.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Заявление сделал основной акционер «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков, его слова подтвердили в пресс-службе «Ростеха».
Акционер назвал слова Кузюка его личным мнением, заявив, что приостановка работ не планируется, а предприятие работает в обычном режиме. Предприятию из-за сокращения авиаперевозок пришлось сильно адаптировать деятельность. В апреле сократилось производство титановой продукции, однако намечены признаки восстановления.
Ранее руководитель компании Максим Кузюк не исключил, что осенью предприятию придется приостановить работу, если не будет новых заказов.
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