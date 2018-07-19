Одежда и средства для ухода: составлен список подарков для младенцев в РФ

В список вошли двенадцать предметов, над которым думали врачи и эксперты. В числе предметов для молодой мамы и ее дитя подгузники, средство от опрелостей, одеяло, влажные салфетки, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка и чепчик.

В пресс-службе ведомства отметили, что производством товаров из набора вполне могут заниматься отечественные компании, специализирующиеся на детских товарах. В Минпромторге уверены, что отечественная промышленность способна обеспечить россиян необходимой продукцией в рамках программы «Подарок новорожденному».