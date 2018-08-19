Свердловский бизнесмен трудоустроил более 60 экс-заключенных в свою компанию
Сегодня, 09:00Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предприниматель из Свердловской области Андрей Фегельхеймер официально трудоустроил в свою строительную компанию «А2 ТЕХНОЛОГИИ» 60 бывших заключенных.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Znak.com
С начала 2018 года он не раз встречался с осужденными в нескольких колониях, в том числе в ИК-46 Невьянска и ИК-2 Екатеринбурга.
Известно, что бизнесмен также обеспечивает экс-заключенных социальными гарантиями. Проживает большинство наемных работников в общежитии.
О воздвигаемых компанией Фегельхеймера объектах журналистам ничего не известно. За 2017 год компания выручила 77 миллионов рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей