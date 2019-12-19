Парламентарии просят разрешить россиянкам тратить маткапитал на покупку автомобилей

Предложение выдвинуто в рамках обсуждения реализации нацпроекта «Демография». Кроме этого рассмотрят и другие меры поддержки молодых семей. В частности, выплата пособий не ниже прожиточного минимума на всех детей в семье на время нахождения матери в декрете. А также предложено выплачивать женщинам до 25 лет, родившим первого ребенка, пособие до 1,5 лет в размере не менее 40% от зарплаты.