Парламентарии просят разрешить россиянкам тратить маткапитал на покупку автомобилей
Сегодня, 10:10ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Минфину, Министерству труда и соцзащиты РФ и Минэкономразвития рекомендовано проработать вопрос о возможности использования средств материнского капитала на покупку российских автомобилей, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Предложение выдвинуто в рамках обсуждения реализации нацпроекта «Демография». Кроме этого рассмотрят и другие меры поддержки молодых семей. В частности, выплата пособий не ниже прожиточного минимума на всех детей в семье на время нахождения матери в декрете. А также предложено выплачивать женщинам до 25 лет, родившим первого ребенка, пособие до 1,5 лет в размере не менее 40% от зарплаты.
Напомним, ранее в Госдуму повторно был внесен законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку российских автомобилей стоимостью до миллиона рублей.
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