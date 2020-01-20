«Домоуправ-НТ» пытается оспорить долг перед «Водоканалом-НТ» в 4,3 миллиона рублей
Сегодня, 16:34ЭкономикаФото: pixabay.com
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«УЖЭК «Домоуправ-НТ» подала апелляционную жалобу на решение суда о взыскании 4,3 миллиона рублей за оказанные услуги «Водоканала-НТ».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ранее между компаниями был заключен договор на предоставление ресурсов холодного водоснабжения и водоотведения. В период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года «Домоуправ-НТ» не оплачивал услугу. Сумма задолженности составила 3,7 миллиона рублей, а также 650 тысяч рублей — пени за период с 16 апреля 2018 года по 26 сентября 2019 года.
Суд удовлетворил иск полностью. Управляющая компания не согласившись с решением, подала апелляцию. Рассмотрение назначено на 3 марта.
Напомним, в ноябре 2018 года ООО УЖЭК «Домоуправ-НТ» задолжало МУП «Нижнетагильские тепловые сети» 1,7 млн рублей за отопление, а в начале 2019 года НТТС требовало признать банкротом управляющую компанию.
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