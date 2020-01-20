«Домоуправ-НТ» пытается оспорить долг перед «Водоканалом-НТ» в 4,3 миллиона рублей

Ранее между компаниями был заключен договор на предоставление ресурсов холодного водоснабжения и водоотведения. В период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года «Домоуправ-НТ» не оплачивал услугу. Сумма задолженности составила 3,7 миллиона рублей, а также 650 тысяч рублей — пени за период с 16 апреля 2018 года по 26 сентября 2019 года.