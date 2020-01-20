В России банкам планируют запретить брать комиссию за платежи ЖКХ
Сегодня, 12:56ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Госдуму в конце февраля планируют внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, пишут «Новые Известия».
Соответствующие поправки планируют внести в Жилищный кодекс, либо они могут коснуться закона о банках и нескольких законодательных актов, рассказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он также уточнил, что изменения уже поддержал Центробанк.
Сейчас комиссия за платежи по услугам ЖКХ составляет 0,5-2% как при оплате в банке, так и при оплате онлайн. Иногда поставщики услуг по договоренности с банками закладывали в тарифы комиссию в размере 7%. Без комиссии произвести оплату по квитанциям возможно только если между банком и организацией заключен соответствующий договор.
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