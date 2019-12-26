Жители Свердловской области в течение трех лет переплачивают за услуги ЖКХ

В 2018 году ФАС установила, что с 2016 года для жителей Свердловской области завышены цены на электричество, отопление, водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО. По подсчетам, за 2016–2017 год свердловчане переплатили миллиарды рублей. Только за электроснабжение среди бюджетных организаций сумма составила 40 миллионов рублей, а среди жителей региона — более 800 миллионов рублей.

В конце 2018 года ФАС было отменено 37 тарифных решений для 19 подконтрольных РЭК компаний и вынесено предписание об установлении новых тарифов. Глава ведомства Игорь Артемьев просил губернатора Евгения Куйвашева проконтролировать ситуацию.

Через несколько недель в отношении главы РЭК Владимира Гришанова была проведена проверка, в результате которой были обнаружены нарушения. Однако предписания так и не были исполнены, тарифы остались на прежнем уровне.

В апреле 2019 года ФАС обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку. Было возбуждено несколько административных дел. В результате Владимир Гришаев был привлечен к ответственности по части 5 статьи 19.5 КоАП (невыполнение предписания органа, осуществляющего надзор в области регулируемых государством цен).

В ФАС России пояснили, что директору РЭК было назначено наказание в виде штрафов. Общая их сумма превысила миллион рублей.