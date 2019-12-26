В Нижнем Тагиле в новогодние праздники будет работать «горячая линия» по вопросам ЖКХ
Сегодня, 11:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в период новогодних праздников будут работать «горячие линии» по вопросам ЖКХ, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Нижний Тагил
При возникновении проблем, связанных с работой организаций жилищно-коммунального хозяйства, тагильчанам стоит обращаться по телефонам 8(3435)25-78-92, 8(3435)25-78-83.
При возникновении вопросов касательно вывоза ТКО — необходимо обращаться к регоператору. В Нижнем Тагиле это можно сделать по телефону 8-800-234-0-243 (ООО «Рифей»).
Все предприятия жизнеобеспечения в праздничные выходные будут работать в усиленном режиме — сформированы аварийно-восстановительные бригады, определены графики дежурств.
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