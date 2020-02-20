Основательница Wildberries обогнала вдову Лужкова в рейтинге богатейших женщин России
Сегодня, 12:31ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России по версии Forbes.
На первом месте рейтинга Бакальчук оказалась в первые, до этого первое место занимала вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, глава Inteco Management Елена Батурина.
Состояние Бакальчук оценивается в 1,4 миллиарда долларов, а состояние Батуриной — в 1,2 миллиарда долларов. Рост дохода Бакальчук связан с финансовыми изменениями в Wildberries — оборот компании в прошлом году увеличился на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.
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