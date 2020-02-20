Счетная палата Нижнего Тагила выявила нарушения почти на 18 миллиардов рублей

В минувшем году Счетная палата провела 35 финансовых экспертиз, а также проверила семь учреждений: Центральную библиотеку, Шахматно-шашечный центр, ГДДЮТ, Молодежный театр, драмтеатр, «Тагилгражданпроект», МУП ГУК. Среди выявленных нарушений: неправомерное или неэффективное расходование муниципальных средств, занижение доходов в бюджет, нарушения при госзакупках и другие.

Напомним, в прошлом году после проверки Счетной палаты ГДДЮТ подал иск в суд. Как сообщила директор учреждения Оксана Михневич, дворец выразил несогласие по нескольким пунктам проверки: завышение показателя объема муниципальной услуги, несоблюдение установленного порядка формирования и завышение объема финансового обеспечения муниципального задания, а также завышение в отчете о выполнении муниципального задания показателей по качеству услуг.