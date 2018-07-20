«Не все предвидели»: тагильчане готовятся возвращать средства из Тагилбанка

Предприниматели и вкладчики Нижнего Тагила говорят о лишении лицензии «Тагилбанка», многие обслуживались в банке по нескольку лет. «Агентство по страхованию вкладов» разместило информацию о начале приема заявлений на выплаты вкладов клиентам «Тагилбанка».
Предприниматели Нижнего Тагила говорят о том, что ранее обслуживались в «Тагилбанке» по нескольку лет. Некоторые собеседники делятся, что предвидели исход ситуации, и считают, что своевременно прекратили деловые отношения с банком. Многим предпринимателям предстоит получить свои деньги через требование кредитора.
Будем действовать согласно закону, через требование кредитора по выплатам ликвидированного банка. Буквально вчера были в «Тагилбанке», ничего, как говорится, не предвещало. И вдруг – лишение лицензии. Но паники нет, все всё получат согласно договору,поделился предприниматель из Нижнего Тагила.
Вместе с тем, клиенты банка сообщают о том, что паники нет, так как вклады застрахованы.
При отзыве лицензии в банке начинается процедура банкротства. Сроки обращения за своими средствами в агентство по страхованию вкладов – с даты отзыва лицензии до окончания процедуры ликвидации кредитной организации (на практике может происходить до 2-х лет). По малому предпринимательству это может сильно ударить, если расчетный счет был в этом банке,сообщил представитель тагильской фирмы.
Некоторые коммерсанты рассказали, что предвидели ситуацию с лишением лицензии банка.
Мы еще в прошлом году начали понимать, что банк «уже не тот», и решили уйти на обслуживание в другой. Думаю, своевременно. На мой взгляд, банк топтался на месте, там не было прогресса, все было довольно консервативно. А в наше время необходимо постоянное развитие,рассказала бизнесмен из Нижнего Тагила.
На расчетно-кассовом обслуживании АО «Тагилбанк» были такие предприятия Нижнего Тагила, как ОАО «ВГОК» и Евраз НТМК.
«Тагилбанк» является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка смогут получить 100% остатка своих средств, но не более 1,4 млн рублей.
На сайте «Агентства по страхованию вкладов» размещена информация о наступлении страхового случая в отношении «Тагилбанка» и дате начала приема заявлений на выплаты.
Выплаты начнутся не позднее 3 августа 2018 года. До указанной даты Агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления Агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 26 июля 2018 года,информирует АСВ.