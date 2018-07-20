«Тагилбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности

Банк России отозвал у «Тагилбанка» лицензию на осуществление банковских операций 20 июля. Временная администрация была назначена Центробанком.

Регулятор сообщает, что деятельность «Тагилбанка» являлась убыточной на протяжении длительного времени. Причиной могло являться неэффективное использование бизнес-модели. Также регулятором было выявлено наличие на балансе банка имущества, которое отражалось по завышенной стоимости. Это могло угрожать интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.

Деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков,передает сообщение регулятора Интерфакс Россия.

«Тагилбанк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям.