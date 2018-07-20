Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Отложено до осени: принятие пенсионной реформы будет широко обсуждаться в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1482264425 73782449 0

Отложено до осени: принятие пенсионной реформы будет широко обсуждаться в России

Сегодня, 11:54Экономика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей