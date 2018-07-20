Отложено до осени: принятие пенсионной реформы будет широко обсуждаться в России
Сегодня, 11:54Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России продолжается широкое обсуждение по вопросу совершенствования пенсионной системы в России. Госдума РФ рассматривает законопроект с разных точек зрения. Окончательные решения будут приняты осенью.
Источник: REGNUM
Одной из основных целей закона, рассматриваемого 19 июля, является гарантия выплаты пенсий выше уровня инфляции. Главная задача, поставленная Владимиром Путиным, – реальный рост размера пенсии и реальное повышение качества жизни пенсионеров. Россия берет ориентир на удачный опыт большинства стран в мире, когда повышение пенсионного возраста в годы экономического кризиса частично помогло преодолеть трудности на уровне государства.
Другая мера, которая, по замыслу депутатов, будет ратифицирована, – Конвенция МОТ о соцобеспечении, подразумевающая то, что пенсия должна составлять 40% от прежнего заработка. Госдума ожидает предложений и поправок. Поэтому рассмотрение законопроекта будет продолжено до осенней сессии – до 24 сентября.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей