Отложено до осени: принятие пенсионной реформы будет широко обсуждаться в России

Одной из основных целей закона, рассматриваемого 19 июля, является гарантия выплаты пенсий выше уровня инфляции. Главная задача, поставленная Владимиром Путиным, – реальный рост размера пенсии и реальное повышение качества жизни пенсионеров. Россия берет ориентир на удачный опыт большинства стран в мире, когда повышение пенсионного возраста в годы экономического кризиса частично помогло преодолеть трудности на уровне государства.

Другая мера, которая, по замыслу депутатов, будет ратифицирована, – Конвенция МОТ о соцобеспечении, подразумевающая то, что пенсия должна составлять 40% от прежнего заработка. Госдума ожидает предложений и поправок. Поэтому рассмотрение законопроекта будет продолжено до осенней сессии – до 24 сентября.