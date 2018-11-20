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Бюджет Свердловской области за десять месяцев 2018 года увеличился на 14,3%
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Бюджет Свердловской области за десять месяцев 2018 года увеличился на 14,3%

Сегодня, 18:44ЭкономикаФото: pixabay.com
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