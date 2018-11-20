Бюджет Свердловской области за десять месяцев 2018 года увеличился на 14,3%

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко заявила, что увеличению бюджета поспособствовала работа крупных уральских предприятий. На 1 ноября 2018 года сумма налоговых поступлений от предприятий Урала насчитывает 73,4 миллиардов рублей, что в 12,3 миллиарда больше отчислений налога на прибыль в 2017 году.