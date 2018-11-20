Бюджет Свердловской области за десять месяцев 2018 года увеличился на 14,3%
Сегодня, 18:44ЭкономикаФото: pixabay.com
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За 10 месяцев 2018 года доходы в бюджет Свердловской области увеличились на 14,3% и составили 185,9 миллиардов рублей.
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко заявила, что увеличению бюджета поспособствовала работа крупных уральских предприятий. На 1 ноября 2018 года сумма налоговых поступлений от предприятий Урала насчитывает 73,4 миллиардов рублей, что в 12,3 миллиарда больше отчислений налога на прибыль в 2017 году.
Департамент информполитики сообщает, что прибыль увеличилась от работы предприятий сфер деревообрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, металлургии и информации, управления недвижимостью, транспортного производства. Поспособствовали увеличению бюджета области предприятия, занимающиеся финансированием и страхованием, сообщает «Коммерсант».
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