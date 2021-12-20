В своем интервью каналу РБК руководитель ТПП подвел итоги 2021 года. Сергей Катырин также рассказал о проблемах и способах их решения среди бизнес-сообщества, а также поделился планами на 2022 год.
Президент ТПП отметил важные изменения, которые произошли за последние два года — время пандемии, заставившей посмотреть на многие процессы под другим углом. Например, считает глава ТПП, изменилась ментальность, причем, во всем мире.
Сергей Катырин подчеркнул, что в обществе изменилось отношение к цифре как к номинальной единице — теперь с цифрами считаются, без них невозможно работать. Одним из главных положительных факторов данного периода было то, что решения, принятые правительством РФ в первый и самый острый год пандемии, достаточно быстро воплощались в жизнь. Острая ситуация, как считает Катырин, требовала острого и быстрого решения, в связи с чем экономика России не так критично ощутила упадок по сравнению с другими государствами.
Государство оказало поддержку и бизнесу, и населению, что, по мнению Сергея Катырина, дало возможность поддержать их покупательную способность и экономику в целом, что является вторым положительным фактором.
Третьим важным моментом, по мнению Сергея Катырина, стало то, что правительство вело непрекращающийся диалог с предпринимательским сообществом в лице Торгово-промышленной палаты. Предложения ТПП, касающиеся отраслевого разреза и общеэкономических проблем, постоянно обсуждались на онлайн-вебинарах. Подобные встречи проходили по несколько раз в день, принимались решения, которые позднее отправлялись на проработку в правительство. При этом большая часть таких решений далее обретали новую форму в виде постановлений и законопроектов.
За год в ТПП за консультациями обратились 120 тысяч представителей предпринимательской сферы, около 80 тысяч обращений были экстренными. Порядка 6 тысяч документов было выдано. «Горячие линии» торгово-промышленной палаты работали как по внешним, так и по внутренним форс-мажорам по всей России.
Отдельно отметил Сергей Катырин малый и семейный бизнес. Последний, по мнению финансиста, претерпел некоторые изменения, но не понес такие убытки, как первый.
Однако, Сергей Катырин подчеркнул и положительную динамику уходящего года по сравнению с 2020 — так малых предприятий в России стало больше на 110 тысяч, а количество самозанятых россиян составило 3,5 миллиона человек.
В вопросе борьбы с коррупцией ТПП ведет диалог не только с предпринимателями, но и представителями администрации. Проект «Бизнес-барометр коррупции», запущенный торгово-промышленной палатой несколько лет назад, дает свои плоды.
Говоря о 2022 годе, Сергей Катырин высказал надежду на то, что пандемию коронавируса удастся «обуздать». При этом собеседник редакции признался, что достижение высоких показателей будет даваться с трудом.
Но, полагаю, все основания для роста ВВП у нас есть. Тем более, что у нас есть самый главный ресурс — человеческий. Потенциал огромный, считает Катырин.
Обновленная команда Госдумы, чиновники из правительства и Совета Федерации, по мнению президента ТПП, будут продуктивно вместе решать существующие проблемы.
Собеседник редакции поделился, в том числе, итогами форума «Сделано в России». В частности, на рынок начинают выходит производители нетрадиционных товаров, например, в цифровой отрасли. Одна из российских компаний уже работает в нескольких десятках стран, обучая поэтапно подрастающее поколение цифровым технологиям.
Другой представитель новичков — это производители искусственного мяса и молока. Данную нишу, по мнению Сергея Катырина, Россия может успешно занять на рынке. Отдельно собеседник издания отметил продажу вакцины от коронавируса других странам, что также дает экономический результат.
Конечно, побольше бы ресурсов, более дешевых и длинных денег для предпринимателей, тогда нам бы удалось быстрее двигаться, поделился президент ТПП.
Говоря о планах на будущий год, Сергей Катырин выделил уже взятые в работу темы — неналоговые платежи, которые взимаются регулярно, не входя при этом в Налоговый кодекс, принятие закона о семейном бизнесе. Президент ТПП также подчеркнул, что планируется решить и много других задач, а также решить вопросы с рядом законодательных инициатив.