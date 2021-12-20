Сергей Катырин подчеркнул, что в обществе изменилось отношение к цифре как к номинальной единице — теперь с цифрами считаются, без них невозможно работать. Одним из главных положительных факторов данного периода было то, что решения, принятые правительством РФ в первый и самый острый год пандемии, достаточно быстро воплощались в жизнь. Острая ситуация, как считает Катырин, требовала острого и быстрого решения, в связи с чем экономика России не так критично ощутила упадок по сравнению с другими государствами.